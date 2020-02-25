شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي وجريزمان يقودان هجوم تشكيل برشلونة أمام نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل الفريق لمواجهة نابولي، في دوري أبطال أوروبا. ويحل برشلونة ضيفًا على أبناء الجنوب الإيطالي، بملعب "سان باولو"، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل برشلونة لمواجهة نابولي:

حراسة المرمى: تير شتيجن. Advertisements خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، أومتيتي، فيربو. خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، راكيتيتش، فيدال خط الهجوم: ميسي، جريزمان.

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