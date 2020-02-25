شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحى» جاهز لقيادة الأهلى أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى، بعد إعلان الجهاز الطبى للفريق جاهزية رمضان صبحى للمشاركة فى مباراة صن داونز، المقررة السبت المقبل، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وعدم وجود ما يمنع مشاركته مع الفريق.

وقال مصدر بالجهاز الطبى إن رمضان صبحى يشارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، وتعافى تمامًا من الإصابة التى أبعدته خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن محمود عبد المنعم «كهربا» جاهز طبيًا، وأدى برنامجًا تأهيليًا خفيفًا للاستشفاء فقط، مؤكدًا أن قرار مشاركته بيد الجهاز الفنى، بقيادة المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر.

ويؤدى الفريق مرانه، ظهر اليوم، على ملعبه بالجزيرة، وينتظر أن يركز رينيه فايلر، المدير الفنى، خلال المران، على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة، بجانب مراجعة الخطة التى سيطبقها باللقاء، وحذر المدير الفنى لاعبيه من التهاون، وطالبهم بالتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة، دون الانشغال بأى أمور أخرى فى الوقت الحالى، خصوصا ما حدث فى لقاء القمة الأخير، الذى شهد عدم حضور الزمالك لخوض المباراة، وتحدث فايلر كثيرا مع لاعبيه بشأن المباراة، مشددا على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية مريحة فى لقاء الذهاب، كما بدأ فايلر مشاهدة تسجيلات لمباريات صن داونز الأخيرة للتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس للاستقرار على الخطة التى سيخوض بها المباراة.

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من ناحية أخرى، يترقب مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، قرار اتحاد الكرة بخصوص العقوبات المنتظر توقيعها على الزمالك، باعتباره منسحبا من المواجهة، وبررت الإدارة موقفها من عدم الكلام فى الموضوع بالرغم من أن الأهلى الطرف الثانى فى المباراة حرصها على حالة التركيز داخل الفريق قبل مواجهة صن داونز وتجنب الدخول فى أزمات مع أى طرف، خاصة أن اللوائح معروفة وكل ما يحتاجه النادى تطبيق اللوائح بشكل عادل.

وكان الحكم اللتوانى قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

على الجانب الآخر، وصلت بعثة فريق صن داونز، القاهرة، أمس الثلاثاء، استعدادا للمباراة، وعقب وصول البعثة، اتجهت البعثة لفندق الإقامة للحصول على راحة بعد رحلة استغرقت نحو 11 ساعة.

وتقرر خوض الفريق الجنوب إفريقى، غدا الخميس، على ملعب استاد القاهرة، بناء على الخطاب الذى أرسله الاتحاد الإفريقى «كاف» إلى النادى لتحديد يوم 27 فبراير الجارى لإقامة مرانه الرئيسى فى استاد القاهرة، نظرا لانشغال الملعب يوم الجمعة المقبل بمواجهة الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال إفريقيا.

ووفقا للمعلومات الواردة من الفريق فإن يتسو موسيمانى، المدير الفنى، يتكتم على تشكيلة والخطة التى ينوى تطبيقها فى المباراة، وذلك لرغبته فى المناورة، حيث يدرك صعوبة المواجهة، وتابع المصدر أن مدرب صن داونز أعلن، فى وقت سابق، عن إصابة عدد من لاعبيه، مثل أفونسو ومورينا وريكاردو ناسيمينتو، بينما لم يوضح موقفهم من اللحاق بمواجهة الأهلى من عدمها، وهو ما يثير الشكوك حول ما إذا كانوا بالفعل يعانون من الإصابة، أم أنها فى إطار خداع الأهلى.