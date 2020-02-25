مفاجأة.. البارسا لا يستطيع التعاقد مع لاعبى ليفربول

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وضع بندًا غريبًا فى عقد رحيل النجم البرازيلى فيليب كوتينيو لصفوف فريق برشلونة قبل عامين يصعب من مهمة انتقال أى لاعب من صفوف الريدز إلى الفريق الكتالونى قبل عام 2020.

وقالت الصحيفة، إن الريدز وضع بندًا إضافيًا فى عقد انضمام كوتينيو إلى برشلونة فى فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، ينص على التزام البلوجرانا بدفع 100 مليون يورو إضافية على قيمة أى لاعب يرغب فى ضمه من صفوف حامل لقب دورى أبطال أوروبا قبل نهاية العام الجارى.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن هذا البند الغريب ينهى فعليًا أى فرصة أمام العملاق الإسبانى للتوقيع مع أحد نجوم ليفربول، أمثال محمد صلاح أو ساديو مانى، حيث ترتفع قيمته 100 مليون يورو دفعة واحدة فوق القيمة الفعلية للصفقة. وكان برشلونة تعاقد رسميًا مع كوتينيو قادمًا من ليفربول فى مطلع عام 2018 لمدة 5 مواسم ونصف مع وجود شرط جزائى يبلغ 400 مليون يورو، فى صفقة تصل قيمتها إلى 160 مليون يورو قبل أن يخرج اللاعب البرازيلى على سبيل الإعارة مؤخرا بسبب تراجع مستواه مع البارسا إلى بايرن ميونخ الألمانى.

وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن إدارة برشلونة تحلم بالتعاقد مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، وذلك بعد فشل الفرنسى أنطوان جريزمان فى تقديم مستوى جيد مع الفريق الكتالونى منذ انضمامه مطلع الموسم الحالى.

من ناحية أخرى، يأتى محمد صلاح خلف سواريز فى قائمة الهدافين التاريخيين للريدز بالدورى الإنجليزى، حيث يتقدمهم 3 نجوم هم: روبى فاولر فى الصدارة برصيد 128 هدفا، ثم ستيفن جيرارد الوصيف بـ120 هدفا، ومايكل أوين ثالثا 118 هدفا. وكان النجم المصرى قد نجح فى تخطى عدد أهداف سواريز فى الدورى الإنجليزى، بشكل عام، برصيد 70 هدفا، لسابق تسجيله هدفين مع فريقه السابق فريق تشيلسى.

