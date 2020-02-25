اخبار الرياضه

إستعدادات الهلال لمواجهة التعاون في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستعدادات الهلال لمواجهة التعاون في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

إستعدادات الهلال لمواجهة التعاون في الدوري. 

أدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه الرئيسي مساء اليوم الثلاثاء، قبيل مواجهة نادي التعاون في إطار منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين.

Advertisements

ويواجه الهلال في تمام الساعةالسادسة و40 دقيقة من مساء الخميس المقبل فريق التعاون ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وبدأ الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المران بتدريبات لياقية بإستخدام الكرة، قبل أن يفرض المدرب مناورة علي كامل مساحة الملعب.

وطبق الجهاز الفني أيضا بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي يريد المدرب من لاعبيه تنفيذها في أرض الملعب خلال مواجهة التعاون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستعدادات الهلال لمواجهة التعاون في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا