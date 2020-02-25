عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

إستعدادات الهلال لمواجهة التعاون في الدوري.



أدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه الرئيسي مساء اليوم الثلاثاء، قبيل مواجهة نادي التعاون في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويواجه الهلال في تمام الساعةالسادسة و40 دقيقة من مساء الخميس المقبل فريق التعاون ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وبدأ الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المران بتدريبات لياقية بإستخدام الكرة، قبل أن يفرض المدرب مناورة علي كامل مساحة الملعب.

وطبق الجهاز الفني أيضا بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي يريد المدرب من لاعبيه تنفيذها في أرض الملعب خلال مواجهة التعاون.