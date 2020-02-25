شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحدد موعد صرف مكأفات الفوز ببطولة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لاعبى الفريق بصرف مكأفات الفوز ببطولة السوبر المحلى يوم الاحد القادم عقب التتويج باللقب والفوز على الأهلى بركلات الجزاء بالمباراة التي جمعتهم في الامارات ، فيما صرف اللاعبون والجهاز الفني اليوم ،الثلاثاء، مكافآة الفوز ببطولة السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي مؤخراً في اللقاء الذي جمعهما بقطر.

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وتحدث لاعبى الفريق مع مرتضى منصور خلال الجلسة التي جمعتهم اليوم قبل أنطلاق التدريبات أستعدادا لمباراة الترجى التونسى الجمعة المقبل بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا وطالبوا بزيادة مكافاة مباراة السوبر المحلى عن السوبر الافريقى وصرف باقى مستحاقتهم المالية المتاخرة .

اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على حالة ثنائى الفريق عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى، بسبب الشعور ببعض الإجهاد العضلى بعد لقاء السوبر المصرى، وخضعا على إثره لبرنامج تأهيلى، ويشارك الثنائى فى التدريبات الجماعية المقامة حالياً بشكل طبيعى وقوى مع باقى اللاعبين.