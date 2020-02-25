شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لحازم وطارق وأوباما استعدادا لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فقرة تدريبية خاصة للثلاثى حازم إمام وطارق حامد ويوسف أوباما بصالة الجيم فى النادى، ووضع الجهاز الفنى برنامجا تدريبيا خاصا للثلاثى للحفاظ على مستواهم البدنى ومعالجة الإرهاق، والتجهيز بأفضل صورة للفترة المقبلة، وفضل الجهاز الفنى عدم خوض الثلاثى التدريبات الجماعية بالكرة والاكتفاء بحصة الجيمانيزيوم فقط.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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ويؤدى محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل التعافى من إجهاد العضلة الضامة التى يعانى منها الفترة الأخيرة.

فيما اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على حالة الثنائى عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك، بسبب الشعور ببعض الإجهاد العضلى بعد لقاء السوبر المصرى وخضعا على إثره لبرنامج تأهيلى، ويشارك الثنائى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بشكل طبيعى وقوى مع باقى اللاعبين.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادى، وتحدث معهم عن الفترة القادمة المهمة فى مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة فى لقاء الترجى التونسي.