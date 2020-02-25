شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف كرار يتأهل إلى المربع الذهبي فى البطولة الأفريقية للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل يوسف كرار، لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة، إلى المربع الذهبى بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها السنغال والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.. وجاء تأهل كرار بعد الفوز على بطل السنغال صاحب الأرض والجمهور بنتيجة ً5/0 فى ربع النهائى فى وزن 91 كجم.

فيما خرج من دور الـ16 كل من عمر العوضى وزن ً69، وأحمد حسام وزن 75، بينما خرج كل من محمد جلال وصبرى جمال من دور الـ32.

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فيما يضم الجهاز الفنى كلا من: أوليسيوس المدرب العام الكوبى والمدرب سعيد حسن، ودكتور مجدى مصطفى طبيب، وعبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى رئيسا للبعثة .

كانت بعثة المنتخب عادت من كوبا يوم 30 يناير والتى أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر، ودخل منتخب الملاكمة فى معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

يذكر أن منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى أقيمت بالكويت، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كل من: محمد السيد وعمر عبد العليم وأحمد السمرى وعمر خالد، بينما حصد الثنائى عمر رزق ومحمد بلال الميدالية الفضية، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية.