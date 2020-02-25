شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب خصم 6 نقاط من الزمالك وتحمل غرامة البث والرعاة وإيجار الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقّب مسئولو النادي الأهلي قرارات اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة المثيرة أمس، الإثنين، خاصة أنها خطفت الأنظار والاهتمام من الجميع في الشارع الكروي المصري وربما العالمي، بعدما انسحب الزمالك من المباراة ولم يحضر لأرض الملعب لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بينهما، والتي كان مُقرراً إقامتها باستاد القاهرة في مشهد غير حضاري أثار غضب واستياء الملايين من مُتابعة الساحرة المستديرة.

وينتظر الأهلي توقيع عقوبات ضد الزمالك حسب اللائحة بسبب مشهد الانسحاب، خاصة أن مسئولى القلعة البيضاء تعمّدوا عدم الحضور للاستاذ حسبما ذكر اتحاد الكرة في بيانه بأنه لا يوجد ما يعيق وصول الفريقين للملعب، بدليل وصول الأهلي وطاقم التحكيم استاد القاهرة، ويترقب الأهلي خصم 6 نقاط من الزمالك بواقع 3 نقاط لعدم حضوره مباراة الأمس، بجانب 3 نقاط نتيجة الانسحاب وهو ما تُقره لوائح اتحاد الكرة المصري بجانب تغريم الأبيض 200 ألف جنيه.

كما يُطالب الأهلي بتحمّل الزمالك تكاليف إقامة الأحمر في فندق الإقامة بجانب إيجار استاد القاهرة ( 200 ألف جنيه) لاستضافة المباراة، وكذلك تحمّل غرامة الرعاة والبث الفضائي لعدم إقامة المباراة، حسب ما تؤكده لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت المباراة قد تم إلغاؤها لعدم حضور فريق الزمالك بعدما تم تأخير انطلاق المباراة 60 دقيقة لتنطلق في الثامنة والنصف بدلاً من السابعة والنصف، حيث تأخر وصول الأهلي وطاقم التحكيم بسبب الأمطار، وبعد مرور 20 دقيقة أعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا إلغاء المباراة لانسحاب الزمالك.