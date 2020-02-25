شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعيد محمد حمدى زكي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات محمد حمدى زكى، مهاجم الإسماعيلي، جاهزا للمشاركة في للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه من الإصابة، وتعرض مهاجم الأهلى والاتحاد وسموحة الأسبق للإصابة والتى أبعدته عن صفوف الفريق ما يزيد عن شهر، ويستعد الدراويش لمواجهة الجونة ضمن منافسات الدور الثانى للمسابقة المحلية.

ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز، فضلا عن تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى، وفضل مجلس إدارة الإسماعيلى الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.