شكرا لقرائتكم خبر عن كروس: أحب جوارديولا وتعلمت منه كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الدولى الألمانى تونى كروس، نجم ريال مدريد، سعادته بالموسم الذى تدرب فيه تحت قيادة بيب جوارديولا فى بايرن ميونخ.

وكان كروس قد انتقل إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونخ، بعد نهاية مونديال البرازيل 2014، مقابل 25 مليون يورو.

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وقال كروس، فى تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «إذا سألت لاعبى بايرن، فسيخبرونك بأنه (جوارديولا) أفضل مدرب عملوا معه».

وأضاف: «عملت معه لمدة عام واحد، وأحببته كثيرًا».

وبسؤاله عن إمكانية العمل معه مرة أخرى، فى يوم من الأيام، أجاب: «أريد إنهاء مسيرتى فى مدريد، لذلك سيكون الأمر معقدًا للغاية».

وتابع: «بيب طلب منى أن أجدد عقدى مع بايرن ميونخ، وكان بإمكانى ذلك، لكن لم يكن من الجيد أن أجدد بسبب المدرب، لو جددت 5 سنوات فهو رحل إلى مانشستر سيتى بعد عامين».