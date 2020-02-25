شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو ضمن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة ليون الفرنسي غدًا الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة فريق السيدة العجوز شهدت عودة جونزالو هيجوايين وميراليم بيانيتش ودجولاس كوستا. وضمت قائمة يوفنتوس كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : تشيزني - بينسوليو - بوفون خط الدفاع : ماتيا دي شيليو - كيليني - دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني خط الوسط : بيانيتش - سامي خضيرة - أرون رامزي - بليز ماتويدي - أدريان رابيو - بينتانكور خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - كوادرادو - هيجوايين - بيرنارديسكي.

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