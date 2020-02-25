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مارادونا: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

أشار اللاعب السابق والمدرب دييغو أرماندو ​مارادونا​ إلى أن اللاعب ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم اليوم، ويعتبر أن مواطنه الأرجنتيني يتمتع بموهبة هائلة، لكنه يأمل أن يرى نجم ​​ يخسر أمام فريق ​نابولي​ في دوري الأبطال.

وقال مارادونا: "يجب أن يواصل مسيرته وحياته مع العلم أنه أفضل لاعب كرة قدم اليوم. لقد استمتعت بمشاهدة ليو مع الأرجنتين في كل مباراة".

كلام مارادونا جاء قبل لقاء برشلونة ونابولي ضمن منافسات دور الـ 16 من .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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