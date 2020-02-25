- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارادونا: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
أشار اللاعب السابق والمدرب دييغو أرماندو مارادونا إلى أن اللاعب ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم اليوم، ويعتبر أن مواطنه الأرجنتيني يتمتع بموهبة هائلة، لكنه يأمل أن يرى نجم برشلونة يخسر أمام فريق نابولي في دوري الأبطال.
وقال مارادونا: "يجب أن يواصل مسيرته وحياته مع العلم أنه أفضل لاعب كرة قدم اليوم. لقد استمتعت بمشاهدة ليو مع الأرجنتين في كل مباراة".
كلام مارادونا جاء قبل لقاء برشلونة ونابولي ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مارادونا: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.