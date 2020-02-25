مارادونا: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

أشار اللاعب السابق والمدرب دييغو أرماندو ​مارادونا​ إلى أن اللاعب ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم اليوم، ويعتبر أن مواطنه الأرجنتيني يتمتع بموهبة هائلة، لكنه يأمل أن يرى نجم ​برشلونة​ يخسر أمام فريق ​نابولي​ في دوري الأبطال.



وقال مارادونا: "يجب أن يواصل مسيرته وحياته مع العلم أنه أفضل لاعب كرة قدم اليوم. لقد استمتعت بمشاهدة ليو مع الأرجنتين في كل مباراة".

كلام مارادونا جاء قبل لقاء برشلونة ونابولي ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.