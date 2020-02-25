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اكتمال شحن طاقة كوفاتش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

كشف المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني نيكو كوفاتش، بأنه نجح في شحن طاقته من جديد والاستمتاع بفترة الراحة التي حصل عليها بعد رحيله عن تدريب بايرن في نوفمبر الماضي، وبات مستعدا للعودة إلى التدريب مجددا.

وقال كوفاتش (48 عاما) في تصريحات لقناة سيرفوس التليفزيونية النمساوية أمس الأول، إنه كان بحاجة للابتعاد لفترة بعد مشواره مع بايرن، مضيفا «فترة الثلاثة أشهر جعلتني بحال جيد للغاية».

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وأضاف «لدي الآن الحماس اللازم والبهجة والاستعداد لإنجاز شيء ما مجددا، أتوقع أن يحدث هذا في الصيف».

وتردد أن كوفاتش كان يمكنه العودة للتدريب في أواخر العام الماضي عبر هيرتا برلين، وهو أحد الأندية التي لعب لها كوفاتش خلال مسيرته لكنه رفض.

وتردد أن كوفاتش يظل المرشح الأوفر حظا لتدريب هيرتا برلين لكن المدرب لم يعلن عن أي التزام حتى الآن، وألمح فقط إلى أنه يفضل العمل بالأندية أكثر من المنتخبات حيث صرح قائلا «العمل اليومي يحمل متعة كبيرة».