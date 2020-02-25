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الريال يصطدم بالسيتي الغاضب ويوفنتوس في ضيافة ليون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

يتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التقدم خطوة مهمة على طريق التأهل لدور الثمانية في البطولة نفسها بالموسم الحالي، عندما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني اليوم في ذهاب دور الـ 16 للبطولة، بعد أيام من صدور قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين.

كما يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى الخروج بنتيجة إيجابية اليوم على ملعب مضيفه ليون الفرنسي لتسهيل مهمته في مباراة الإياب على ملعبه في تورينو.

وأصدر اليويفا قراره بمعاقبة مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لعامين، بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها اليويفا.

وعندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على الريال، ستكون المباراة هي الأولى للفريق بعد هذه العقوبة التي فرضت عليه.

وأكد النادي الإنجليزي أنه سيطعن على العقوبة أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).

ولكن الفريق يسعى أولا لاجتياز عقبة الريال وبلوغ دور الثمانية في هذه البطولة التي يأمل في الفوز بلقبها للمرة الأولى في تاريخه، كما يسعى مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا للفوز بها للمرة الأولى منذ رحيله عن تدريب برشلونة الإسباني بعدما أخفق في هذا مع بايرن ميونخ قبل توليه المسؤولية في مانشستر سيتي.

ووعد جوارديولا بالاستمرار مع مانشستر سيتي حتى في حالة رفض (كاس) للطعن على قرار إيقاف النادي أوروبيا.

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ولكن جوارديولا والفريق يركزان حاليا في الحاضر وفي مباراة الريال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الأوروبي.

ومع اقتراب لقب الدوري الإنجليزي من ليفربول في الموسم الحالي، أصبح لقب دوري الأبطال هو الهدف الرئيسي لجوارديولا ولكنه يدرك تماما صعوبة الطريق نحو منصة التتويج.

وفي المقابل يعاني الريال من إصابة مهاجمه البلجيكي إيدن هازارد والتي قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

واستعد هازارد للعودة إلى المشاركة في مباراة كاملة خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم اليمنى والتي أبعدته عن الملاعب لنحو ثلاثة شهور، ولكن إصابة اللاعب تجددت قبل أيام في القدم نفسها ليتأكد غيابه عن الملاعب لنحو شهرين آخرين.

وحصد الريال نقطة واحدة من 6 نقاط متاحة في آخر مباراتين خاضهما في الدوري الإسباني ليفقد الصدارة لصالح برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو بينهما الأحد المقبل.

وفي المباراة الأخرى اليوم، يحل يوفنتوس بقيادة مهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ضيفا على ليون الفرنسي.

وبعد أسابيع قدم فيها مستويات متوسطة الأداء، استعاد يوفنتوس مستواه العالي أخيرا.

ويحل الفريق ضيفا على ليون قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره في الدوري الإيطالي أمام انتر ميلان مطلع الأسبوع المقبل.

ولم يسبق لليون الفوز على يوفنتوس حيث تعادل معه في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة، وذلك خلال مواجهة بالدوري الأوروبي في 2013/ 2014 وفي دور المجموعات لدوري الأبطال في 2016 / 2017.