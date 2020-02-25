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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميلانو

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينسنتسو سبادافورا الموافقة على إقامة أول مباريات في الدوري الإيطالي بدون جمهور في المناطق المتضررة من وباء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية في وقت متأخر أمس الأول عن سبادافورا قوله بعد جلسة لمجلس الوزراء إن الحكومة وافقت على استبعاد الجمهور، غير أن الوزير لم يوضح بعد أي مباريات ستخضع لهذا الإجراء مطلع الأسبوع المقبل.

بهذا القرار استجابت الحكومة الإيطالية لمطلب رئيس رابطة الدوري الإيطالي باولو دال بينو، والذي أرسل خطابا إلى حكومة روما، أعرب فيه عن رفضه لتعليق مباريات الدوري في المناطق المتضررة من فيروس كورونا شمال البلاد.

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وأوضح دال بينو أن استمرار المباريات ضروري للحفاظ على جدول المسابقة حتى بداية بطولة أوروبا في يونيو المقبل.

وكان قد أُعلن أمس أن مباراة إنتر ميلان ولودوجوريتس راسجراد البلغاري في دوري أوروبا ستقام غدا بدون جمهور.

وتقع مدينة ميلانو في إقليم لومباردي المتضرر على نحو خاص من وباء كورونا.

يشار إلى أن إيطاليا في الوقت الراهن تعد صاحبة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وبفارق كبير عن بقية الدول.