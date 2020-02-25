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ليون يريد إطفاء غضب جماهيره بالسيدة العجوز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس

وسط موسم صعب ومتأزم يصطدم أولمبيك ليون الفرنسي بفريق يوفنتوس الإيطالي اليوم في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع ليون لتحقيق نتيجة إيجابية لتهدئة جماهيره الغاضبة بسبب افتقاد الفريق القدرة على المنافسة.

وخلال المباراة التي تعادل فيها ليون 1-1 مع ستراسبورج الأحد الماضي، رفع مجموعة من أولتراس «باد جون»، والتي تتألف من المشجعين المتحمسين للنادي، لافتة كبيرة على مكتب التذاكر في استاد جروباما كتب عليها «الاقتراحات الذاتية والقيم والهوية ذهبت مع الريح، أيها الرئيس، أين ذهب فريقنا؟»، حيث وجه المشجعون استفسارا إلى رئيس النادي جان أولاس عن الفريق الذي لم يعد كما كان في الماضي.

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ويبدو أن أمجاد ليون التي تحققت في العقد الأول من القرن الحالي لم يعد من الممكن تكرارها في الوقت الحالي، حيث سبق أن توج بلقب الدوري الفرنسي في 7 مواسم متتالية، آخرها في 2008، كما كانت أفضل نتيجة له بدوري الأبطال الأوروبي عندما بلغ المربع الذهبي في 2010.

وكانت أفضل نتائج ليون بالدوري الفرنسي في السنوات القليلة الماضية هي احتلال المركز الثاني عام 2015.

وبعثت مجموعة أولتراس «باد جون» ومجموعة أولتراس «كوب فيراج نورد» الحليفة لها برسالة مفتوحة إلى أولاس من خلال فيس بوك للتأكيد على أن حالة اليأس التي تسيطر عليهم الآن ليست بسبب المركز الـ11 الذي يحتله الفريق بالدوري الفرنسي، والذي لا يليق بتاريخ النادي، ولكن هذا اليأس ينبع من الأجواء المحيطة بالفريق.

ولم يتأخر رئيس النادي جان أولاس في الرد، حيث أشار في بيان له إلى أن «أولمبيك ليون يدعو جميع مشجعيه لمساندته بلا تحفظ مثلما فعل دورتموند». وأشار النادي إلى أن الإدارة الكروية للفريق بقيادة جونينهو يجب أن تحصل على بعض الوقت حتى تحصد الثمار وتنافس باريس سان جيرمان.