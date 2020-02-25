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جروس يحول كاريلي من الأهلي للاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

كشف مصدر مطلع لـ»مكة» أن المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي سبق أن اتفق مع الأهلي على تدريبه قبل نحو شهر من الآن عن طريق مفاوض من النادي توصل مع وسيط المدرب إلى البنود المقنعة للطرفين، إلا أن الإدارة الأهلاوية تراجعت عن قرار إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، وقررت منحه فرصة أخيرة في مباراتي الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، والوحدة السعودي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتتم بعد المواجهة الأخيرة إقالته رسميا.

ومهد منح جروس فرصة أخيرة في الأهلي الطريق أمام الاتحاد لتحويل وجهة المدرب والتعاقد معه بديلا للهولندي تين كات.

ونفى المصدر أن تكون مدة توقيع كاريلي مع الاتحاد 6 أشهر فقط، مؤكدا أن عقده يمتد إلي نهاية عام 2021، ليتمكن من الإبقاء على الفريق في دوري المحترفين في النسخة الحالية، ومن ثم المنافسة على اللقب في النسخة المقبلة من خلال رسم خطة الإعداد للموسم المقبل مبكرا.