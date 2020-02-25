الارشيف / اخبار الرياضه

جروس يحول كاريلي من الأهلي للاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

جروس يحول كاريلي من الأهلي للاتحاد
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

كشف مصدر مطلع لـ»مكة» أن المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي سبق أن اتفق مع الأهلي على تدريبه قبل نحو شهر من الآن عن طريق مفاوض من النادي توصل مع وسيط المدرب إلى البنود المقنعة للطرفين، إلا أن الإدارة الأهلاوية تراجعت عن قرار إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، وقررت منحه فرصة أخيرة في مباراتي الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، والوحدة السعودي بدوري الأمير للمحترفين، لتتم بعد المواجهة الأخيرة إقالته رسميا.

ومهد منح جروس فرصة أخيرة في الأهلي الطريق أمام الاتحاد لتحويل وجهة المدرب والتعاقد معه بديلا للهولندي تين كات.

ونفى المصدر أن تكون مدة توقيع كاريلي مع الاتحاد 6 أشهر فقط، مؤكدا أن عقده يمتد إلي نهاية عام 2021، ليتمكن من الإبقاء على الفريق في دوري المحترفين في النسخة الحالية، ومن ثم المنافسة على اللقب في النسخة المقبلة من خلال رسم خطة الإعداد للموسم المقبل مبكرا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يحول كاريلي من الأهلي للاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا