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عرب أفريقيا يفرضون سطوتهم بكأس العرب للشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تقام غدا مباريات دور الثمانية لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما لكرة القدم بعد أن اختتمت أمس مباريات دور المجموعات، واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

ومن أصل 8 منتخبات تأهل 6 منتخبات من قارة أفريقيا مقابل منتخبين من آسيا.

ويلتقي في ربع النهائي المنتخب الجزائري مع التونسي، والمصري مع العراقي، والسنغالي مع البحريني، والمغربي مع الليبي.

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ففي المجموعة الأولى اعتلى منتخب تونس صدارة المجموعة بعد أن حصد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد، وسجل لاعبوه 4 أهداف مقابل تلقيه هدفين. وحل المنتخب العراقي في المركز الثاني بـ4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن منتخب موريتانيا ثالث جدول الترتيب، وله 3 أهداف وعليه 2.

وفي المجموعة الثانية حقق منتخب المغرب من بين جميع المنتخبات العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته، وحصد 9 نقاط اعتلى بها صدارة المجموعة، وتجلت قوة منتخب المغرب في عدد أهدافه التي بلغت 12 هدفا، كأقوى هجوم في البطولة، فيما استقبل مرماه 3 أهداف. وحل منتخب البحرين وصيفا للمجموعة الأولى بعد أن حقق انتصارين وخسر مرة واحدة، وسجل 9 أهداف واستقبل مثلها، متفوقا على مدغشقر الثالث بـ3 نقاط من فوز وحيد وخسارتين.

أما المجموعة الثالثة فتصدرها المنتخب المصري بعد أن فاز على الجزائر وفلسطين وتعادل مع السعودية، ليجمع 7 نقاط وسجل 10 أهداف كثاني أقوى هجوم، واستقبل مرماه 5 أهداف، فيما خطف منتخب الجزائر البطاقة الثانية عن المجموعة بعد مباراة مثيرة أمام السعودية في الجولة الأخيرة انتهت بفوزه 2-1، ليرفع الفوز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وله 4 أهداف وعليه 5 ، متفوقا بفارق نقطتين على السعودية ثالث الترتيب.

وفي المجموعة الرابعة خطف منتخب السنغال الصدارة عقب فوزه على ليبيا 3-0، ليجمع 7 نقاط من انتصارين وتعادل، وله 6 أهداف وعليه هدف. وحل منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، وسجل 4 أهداف واستقبل مثلها.