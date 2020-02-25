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الأهلي يستعد لمواجهة النصر بلا مدافعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة

ضاعفت الإصابات أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومدربه الوطني مازن بهكلي قبل مواجهة النصر غدا ضمن الجولة الـ 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني الفريق ومدربه أكثر على مستوى خط الدفاع بعد أن وصل عدد المصابين إلى 4 مدافعين.

وكان آخر المنضمين لعيادة النادي قلب الدفاع محمد الفتيل بعد إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، ليلحق بزميليه محمد خبراني ومعتز هوساوي لإصابتهما بتمزق عضلي، وعبدالباسط هندي (التواء في الكاحل)، وهو ما يعني أن الأهلي سيواجه النصر بلا قلب دفاع باستثناء الصاعد محمد بصاص.

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ولا يزال الجهاز الطبي يبذل جهدا مضاعفا محاولا إلحاق عبدالباسط هندي بالمباراة بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة الاستقلال الإيراني بالجولة الثانية لدوري أبطال آسيا، حيث لم يستطع اللاعب إكمال المباراة نتيجة إصابته في الكاحل.

في المقابل أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعب الوسط البرازيلي دي سوزا للمشاركة في التدريبات، معلنا جاهزيته للقاء النصر، وقد يكون أحد خيارات المدرب للاستعانة به في خط الدفاع، نظرا لإصابة مدافعي الفريق.

كما شهدت التدريبات مشاركة الحارس الدولي محمد العويس بعد عودته من الإصابة، والتي كانت عبارة عن كسر في عظمة الوجه، وقد عاد للتدريبات مرتديا القناع وأعلن جاهزيته لخوض المباريات من جديد.

يذكر أن الأهلي لا يزال يفتقد خدمات عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، وهم نوح الموسى الذي أجرى عملية فتاق، وساريتش لمعاناته من آلام في موضع إصابة سابقة بعضلة الفخذ (قد يلحق بمباراة النصر)، ومهند عسيري لإجرائه عملية في الركبة.