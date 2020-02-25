العامري فاروق أول الحاضربن لعزاء عمرو فهمي

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جدة - عمرو شويل وتوفى عمرو مصطفى فهمى بعد صراع مع مرض السرطان، ووافته المنية عن عمر ناهز 37 عاما، وينتمي عمرو مراد فهمي لأسرة أهلاوية عريقة، جده المهندس مراد فهمي لاعب ومدير كرة وعضو مجلس إدارة سابق بالأهلي والمصري الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الفيفا، ووالده مصطفى فهمي شغل منصب سكرتير الاتحاد الإفريقي لمدة 28 عاماً، تخرج فى قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، حصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، نجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، عمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، تم تعيينه مديرا لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة "الكاف" المحدد لها عام 2021.

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