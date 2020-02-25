سموحة والاتحاد السكندري يتعادلان وديا قبل مواجهة الأهلي والزمالك

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جدة - عمرو شويل تعادل الاتحاد السكندرى مع نظيره سموحة بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملاعب الاتحاد بسموحة.
تقدم سموحة بالهدف الاول عن طريق محمود حليمو وتعادل احمد راشد للاتحاد من ضربة جزاء ليخرج الفريقين بالتعادل الايجابي من المباراة.
ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك فى اولى لقاءات الدور الثانى بينما يستعد سموحة لمواجهة الأهلى فى ضربة البداية بالدور الثانى.
دفع طلعت يوسف المدير الفنى بجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة منتظمة فى الشوط الاول وقام بالاطمئنان على الاساسين خلال الشوط الثاني، بينما لعب حمادة صدقى المباراة كاملة بالتشكيل الاساسى واجرى بعد التعديلات للاطمئنان على البدلاء خلال اللقاء.
يدخل فريق الاتحاد السكندرى معسكر مغلق ابتداء من الخميس المقبل ولمدة اسبوع يتخللها عدد من المباريات الودية للاستعداد لانطلاق الدور الثانى، بينما يواصل سموحة تدريباته اليومية على ملاعب النادى حيث رفض حمادة صدقى المعسكرات ، مؤكدا ان ملاعب سموحة افضل من المعسكرات المغلقة.
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