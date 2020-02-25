مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك لبحث الاستعدادات للقاء الترجي

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جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق تدريب الفريق اليوم، استعدادا للقاء الترجي المقبل المقرر له يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا ، وأكد رئيس الزمالك للاعبي الفريق أنه لن يتم خصم أي نقاط من الفريق الأبيض في بطولة الدوري بعد عدم خوض مباراة الاهلي أمس ، وحرص رئيس نادي الزمالك على تحفيز لاعبي الفريق قبل مباراة الترجي وطالبهم بتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا وطلب مرتضى منصور من اللاعبين عدم التركيز في أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.
وشهدت الساعات الماضية جدلاً في الوسط الرياضي بعد عدم حضور الزمالك مباراة الاهلي أمس ، الأثنين، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز وذهبت تقارير إلى أن الزمالك سيتعرض لعقوبة خصم 6 نقاط من رصيده في بطولة الدوري بسبب الأنسحاب من مباراة الاهلي أمس غير أن مرتضى منصور أكد للاعبي الفريق في جلسة اليوم أن النادي لن يتعرض لأية عقوبات بخصم النقاط.
وأوضح رئيس الزمالك للاعبين أنه تم صرف مكافآت الفوز بالسوبر، مطالبهم بالتركيز في الفترة المقبلة في ظل أهمية البطولة الأفريقية وسعي الزمالك للفوز بها.
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