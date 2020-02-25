شكرا لقرائتكم تحويل هيئة الرياضة في السعودية إلى وزارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عددا من الأوامر الملكية من بينها تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة.

ووفقا للأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد تم تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.

وأصبح الأمير عبد العزيز بن تركي أول وزير للرياضة بالسعودية والتي مرت بمسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب ثم الهيئة العامة للرياضة قبل أن تتحول إلى وزارة.