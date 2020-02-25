’’نادي تايه يا ولاد الحلال‘‘.. سيارات بمكبرات صوت تجوب شوارع دسوق للبحث عن أتوبيس الزمالك

كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو، من مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، يسخران من انسحاب الزمالك من مباراة القمة، المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تعذر وصول أتوبيس اللاعبين لاستاد القاهرة الدولي، بحجة تعطله وسوء الأحوال الجوية.

وأظهر المقطعان، سياراتين بمكبرات صوت تجوبان أنحاء المدينة للبحث عن أتوبيس الزمالك، وسط سخرية المواطنين.

وقال المناديان: "اللي يلاقي أتوبيس الزمالك يرن عليا.. ونادي تايه ياولاد الحلال".

وكان من المفترض أن يخوض الزمالك مباراته أمام الأهلي بلاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001، إلا أن النادي الأبيض قرر عدم خوض المباراة وتعمد عدم ذهاب اللاعبين إلى ستاد القاهرة.

وعقب إعلان حكم اللقاء نهاية المباراة بانسحاب الزمالك، بعدما تم منح الفريق الأبيض مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء، غادرت حافلة النادي الأهلي ستاد القاهرة.

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ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادي الأهلى.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول من لجنة المسابقات قوله إن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحباً.

وأضاف المصدر أنه في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسراً اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط.