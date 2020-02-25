سفر مشجعي يوفنتوس متاح إلى ليون رغم فيروس كورونا

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء ان مشجعيه سيسمح لهم السفر إلى فرنسا لحضور مواجهته ضد ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، على رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال النادي في بيان له "أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنه لن يتم فرض أي قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس".
وأضاف "سيتاح لمشجعي يوفنتوس حضور المباراة غدا ضمن دوري الأبطال في +غروباما ستاديوم+ بدون أي مشاكل".
وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 283، منها 50 تم الابلاغ عنها منذ الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى سبعة أشخاص.
واتخذت العديد من الحكومات اجراءات اضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين.
وتقع تورينو في منطقة بييمون الشمالية حيث تم تأكيد ست حالات.
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