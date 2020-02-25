ييتس يكتسح المنافسين في المرحلة الثالثة ويتصدر طواف الإمارات

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حقق البريطاني آدم ييتس فوزا كاسحا في المرحلة المرحلة الثالثة من طواف الامارات الدولي للدراجات الهوائية، وأنهاها في المركز الأول بفارق أكثر من دقيقة عن أقرب منافسيه، ما منحه صدارة الترتيب العام.

وقطع دراج فريق "ميتشيليتون سكوت" مسافة المرحلة الصعبة البالغة 148 كلم وانطلقت من المرموم في دبي واختتمت في جبل حفيت في مدينة العين على ارتفاع 1240 م، بزمن 4 ساعات و42 دقيقة و33 ثانية.

وحل في المركز الثاني بفارق 1:03 دقيقة، السلوفيني تادي بوغاتشار، والكازاخستاني أليكسي لوتسينكو بفارق دقيقة ونصف الدقيقة.

وبات ييتس يحتل المركز الأول في الترتيب العام بتوقيت 12 ساعة و30 دقيقة وثانيتين، متقدما أيضا على بوجاكار ولوتسينكو.

وقال ابن مدينة مانشستر "كان يوما رائعا بالنسبة لي، عندما بدأت بالمطاردة الأولى (الهجوم) كان لدي شعور إيجابي بعدما وجدت نفسي في المقدمة، وازداد هذا الأمر مع المطاردة الثانية، فكان قراري الصعود الى الجبل بأقصى قوتي".

وتابع "فارق دقيقة عن المركز الثاني لا يعني الكثير، وينتظرنا تحدي صعود جبل حفيت مرة أخرى عندما نعود الى هنا في المرحلة الخامسة".

وشهدت المرحلة سقوط العديد من الدراجين منهم الاسباني كارلوس روديغيز (اينيوس)، والألماني ايمانويل باخمان (بورا-هانزغروهه).

وتقام المرحلة الرابعة في دبي لمسافة 173 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1- البريطاني ادم ييتس (ميتشيليتون سكوت) 4.42:33 ساعات

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2- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) بفارق 1:03 دقيقة

3- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (استانا) بفارق 1:30 دقيقة

4- الفرنسي دافيد جودو (غروباما-اف دي دجي) بفارق 1:30 دقيقة

5- البولندي رافال مايكا (بورا-هانزغروهه) بفارق 1:30 دقيقة

- الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:

1- البريطاني ادم ييتس (ميتشيليتون سكوت) 12.30:02 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) بفارق 1:07 دقيقة

3- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (استانا) بفارق 1:35 دقيقة

4- الفرنسي دافيد غودو (غروباما-اف دي جي) بفارق 1:40 دقيقة

5- البولندي رافال مايكا (بورا-هانزغروهه) بفارق 1:40 دقيقة