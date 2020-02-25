فيروس كورونا المستجد ينعكس فوضى في روزنامة الأحداث الرياضية

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بعد الصين وقارة آسيا، انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، على الأحداث الرياضية لاسيما في أوروبا، حيث ستقام مباريات كرة قدم في إيطاليا خلف أبواب موصدة.

في ما يلي سلسلة من الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة:

- كرة القدم -

* بطولة الصين: كان من المقرر ان ينطلق الدوري الصيني في 22 شباط/فبراير الحالي، لكن السلطات الرياضية اضطرت الى تأجيله بالاضافة "الى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الانواع وعلى جميع الأصعدة"، كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

* سيخوض المنتخب الصيني الأول مباراتين ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 التي من المقرر ان يستضيفها على أرضه، في تايلاند ومن دون جمهور. وتواجه الصين منتخب جزر المالديف في 26 آذار/مارس ثم غوام في 31 منه على ملعب "تشانغ ارينا" في بوريرام في وسط شرق تايلاند.

* دوري أبطال آسيا: أرجئت مباريات المسابقة القارية التي كان طرفها أحد الفرق الصينية الى مطلع نيسان/ابريل باستثناء مباريات بيجينغ غوان الذي كان يقيم معسكرا في كوريا الجنوبية. والثلاثاء، أعلن ناديا أف سي سيول وأولسان الكوريان الجنوبيان انهما سيخوضان لقاءين الأسبوع المقبل على أرضهما خلف أبواب موصدة ضمن المجموعتين الخامسة والسادسة.

* أعلنت رابطة الدوري الياباني الثلاثاء إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 آذار/مارس، على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأتى هذا الاعلان بعد ساعات من إرجاء سبع مباريات في مسابقة كأس اليابان لكرة القدم كانت مقررة الأربعاء.

* التصفيات المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020: تم نقل التصفيات النسائية المقررة في ووهان حيث البؤرة الأساسية للفيروس، الى سيدني الأسترالية.

* أرجئت أربع مباريات ضمن الدوري الإيطالي كانت مقررة في 23 شباط/فبراير. ومساء الإثنين، أعلن مسؤول حكومي ان ست مباريات مقررة في الدوري المحلي نهاية الأسبوع الحالي، أبرزها القمة بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ستقام من دون جمهور. وسيطبق الإجراء نفسه على مباراة إنتر، نادي منطقة لومبارديا التي تعد من الأكثر تأثرا بالفيروس في إيطاليا، ومنافسه البلغاري لودوغورتس في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والمقررة هذا الخميس.

* تم تأجيل انطلاق الدوري الكوري الجنوبي والذي كان مقررا ان ينطلق نهاية الأسبوع، من دون ان يحدد موعد جديد لذلك.

- الشرق الأوسط -

أعلنت الكويت ليل الإثنين وقف كل النشاطات الرياضية لفترة أسبوعين، بعد تسجيل إصابات بالفيروس لأشخاص آتين من إيران. وسجلت الكويت الإثنين خمس إصابات، وارتفع العدد الى ثمانٍ الثلاثاء.

وغداة ذلك، استجاب الاتحاد الآسيوي للعبة لطلب نظيره الكويتي إرجاء مباراة القادسية مع ضيفه ظفار العماني التي كانت مقررة الثلاثاء ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد.

أما إيران التي سجلت حتى الثلاثاء وفاة 15 شخصا بسبب الفيروس، فكانت قد أعلنت في نهاية الأسبوع وقف النشاطات الرياضية لعشرة أيام.

- كرة المضرب -

* اضطرت الصين الى الانسحاب من مواجهتها لرومانيا يومي 6 آذار/مارس و7 منه ضمن مسابقة كأس ديفيس.

- تم إلغاء دورة جيان التي كانت مقررة منتصف نيسان/ابريل المقبل.

- الماراتون -

* تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في سباق ماراتون طوكيو المقرر في الأول من آذار/مارس، وماراتون العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الذي يقام عادة في نيسان/ابريل.

- ألعاب القوى -

* تم ترحيل بطولة العالم لالعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021. كان من المقرر ان تكون هذه البطولة أول بطولة كبرى في رياضة أم الألعاب قبل أربعة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس المقبلين.

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- الرياضات الميكانيكية -

* تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان من المقرر ان يقام على حلبة شنغهاي بين 17 نيسان/أبريل و19 منه، والذي يستقطب الآلاف من مشجعي هذه الرياضة الميكانيكية.

في المقابل، أبقى المنظمون على جائزة فيتنام الكبرى في موعدها المحدد في الخامس من نيسان/أبريل.

* "فورمولا إي": ألغي سباق جائزة سانيا في جزيرة هاينان الصينية، والذي كان مقررا في 21 آذار/مارس المقبل.

- ملاكمة -

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية نقل التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن (3-11 آذار/مارس) بعدما كانت مقررة في شباط/فبراير في مدينة ووهان الصينية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

- سباحة -

* السباحة الايقاعية: قرر الاتحاد الدولي للسباحة إلغاء اللقاءات الدولية المقررة في سوزهو من 23 الى 25 نيسان/ابريل.

* اللقاءات الدولية في الغطس: ألغى الاتحاد الدولي للسباحة مرحلة الصين التي كانت مقررة بين 7 آذار/مارس و9 منه.

- بادمنتون -

* بطولة آسيا المؤهلة الى أولمبياد طوكيو: كانت مقررة في ووهان من 21 نيسان/أبريل الى 26 منه، لكن الاتحاد الدولي للعبة لم يتخذ قرارا نهائيا بعد في هذا الشأن.

* بطولة الصين للماسترز: كانت مقررة في لينغتشوي بجزيرة هاينان بين 25 شباط/فبراير والأول من آذار/مارس، لكنها ألغيت بعد امتناع العديد من اللاعبين عن المشاركة فيها.

- المصارعة -

تصفيات الالعاب الاولمبية: لن تحظى مدينة جيان الصينية باحتضان التصفيات الاولمبية من 27 الى 29 آذار/مارس المقبل، لكن لم يتم تحديد هوية الدولة المضيفة الجديدة التي ستحل مكانها.

- غولف -

بعد إلغاء مرحلة جزيرة هاينان الصينية للسيدات في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، لحقت بها مرحلتا باتايا التايلاندية في 20 شباط/فبراير وسنغافورة الأسبوع المقبل.

- الخماسي الحديث -

تم نقل بطولة العالم 2020 للخماسي الحديث المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من مدينة تشيانمن الصينية الى كانكون في المكسيك.

- كرة الطاولة -

أعلن الثلاثاء عن إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار/مارس المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة ان البطولة التي كانت مقررة بين 22 آذار/مارس و29 منه، أرجئت الى موعد جديد أولي هو 21-28 حزيران/يونيو، وذلك على إثر اجتماع طارئ مع المنظمين المحليين.