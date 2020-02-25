شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادى الزمالك، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليوم، أحد أبناء القوات المسلحة المصرية وأحد قادة حرب أكتوبر، كما تقدم لأسرته بالعزاء.

وكتب نادى الزمالك ، عبر حسابه بموقع تويتر:"ينعى مجلس إدارة نادي الزمالك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك أحد أبناء القوات المسلحة المصرية وأحد قادة حرب أكتوبر الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته والقيادة العامة وضباط وجنود القوات المسلحة بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

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الزمالك

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 ذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قد دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.