شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يبدأ المرحلة الأخيرة للتعافى من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى المُحدد له من قبل الجهاز الطبى بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل التعافى من إجهاد العضلة الضامة التى يعانى منها الفترة الأخيرة، وأدى اللاعب فقرة تأهيلية بجيمانيزيوم النادى تحت إشراف الجهاز الطبي.

فيما اطمأن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على حالة الثنائى عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك بسبب الشعور بإجهاد عضلى بعد لقاء السوبر المصرى، وخضعا على إثره لبرنامج تأهيلي، ويشارك الثنائى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بشكل طبيعى وقوى مع باقى اللاعبين.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادى، وتحدث معهم عن الفترة القادمة المهمة فى مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة فى لقاء الترجى التونسى الجمعة المقبل بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما تحدث شيكابالا قائد الفريق مع زملائه عن ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية فى ظل خوض مواجهه مهمه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وشدد لهم على ضرورة التحلى بالإصرار والعزيمة للفوز على الترجى التونسى والتأهل لنصف نهائى البطولة.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد صرف مكافآت اللاعبين من خزينة النادى، إلا أن التوقيت الذى بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقر النادى.