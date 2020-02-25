شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حمدى والعامرى فاروق وأبو رجيلة فى عزاء عمرو مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى على التواجد كأول الحاضرين فى عزاء عمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقى السابق، والمقام حاليا فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، كما حرص على الحضور كل من حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق، ومحمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق، وأسامة حسنى، ويتواجد مراد فهمى والد الفقيد على رأس مستقبلى العزاء فى حضور أسرته وأصدقائه.

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وتوفى عمرو مصطفى مراد فهمى بعد صراع مع مرض السرطان، ووافته المنية عن عمر ناهز 37 عاما، وينتمى عمرو مراد فهمى لأسرة أهلاوية عريقة، جده المهندس مراد فهمى لاعب ومدير كرة وعضو مجلس إدارة سابق بالأهلى والمصرى الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الفيفا، ووالده مصطفى فهمى شغل منصب سكرتير الاتحاد الأفريقى لمدة 28 عاماً.

تخرج فى قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، حصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، نجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، التحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، عمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب فى تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، تم تعيينه مديرا لبطولتى كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة "الكاف" المحدد لها عام 2021.