شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعادل مع سموحة 1/ 1 وديا استعدادا للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الكروى الأول لنادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة مديره الفنى طلعت يوسف، مع فريق سموحة بقيادة حمادة صدقى، بهدف لكل فريق، فى المباراة الودية التى أقيمت على ملاعب الاتحاد بسموحة، تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق محمود حليمو وتعادل للاتحاد أحمد راشد من ضربة جزاء ليخرج الفريقان حبايب.

ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك فى أولى لقاءات الدور الثانى من الدورى، بينما يستعد سموحة لمواجهه الأهلى فى ضربة البداية للدور الثانى.

دفع طلعت يوسف المدير الفنى بجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفه منتظمة فى الشوط الأول، وقام بالاطمئنان على الأساسيين خلال الشوط الثانى، بينما لعب حمادة صدقى المباراة كامله بالتشكيل الأساسى، وأجرى بعض التعديلات للاطمئنان على البدلاء خلال اللقاء.

ويدخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرا مغلقا ابتداء من الخميس المقبل ولمدة أسبوع، يتخلله عدد من المباريات الوديه للاستعداد لانطلاق الدور الثانى، بينما يواصل سموحة تدريباته اليومية على ملاعب النادى، حيث رفض حمادة صدقى المعسكرات، مؤكدا أن ملاعب سموحة أفضل من المعسكرات المغلقة.