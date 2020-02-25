شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة السلاح يسيطرون على الذهب والفضة فى ثانى أيام البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر لاعبو المنتخب الوطنى للسلاح على ميداليات منافسات اليوم الثانى بالبطولة الأفريقية للسلاح المقامة فى غانا، حيث حصلت رودينا جعفر على ذهبية 17 سنة بمنافسات سيف المبارزة، فيما حصل محمد الشرقاوى على فضية سلاح الشيش، ويوسف فودة على برونزية الشيش، أما آية شريف فحصلت على برونزية سلاح سيف المبارزة، وسلمى طارق على فضية المنافسة.

وعلى صعيد منافسات السيف بنات، حصلت ياسمين علي على ذهبية المنافسة، وجنى شريف البكرى على الفضية، وجنى مدحت الذكرى على البرونزية. وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا، بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6.

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وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

وتوج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل أمريكا .