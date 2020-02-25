شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لن يتم خصم أى نقاط من الفريق بعد أحداث القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق تدريب الفريق اليوم، استعدادًا للقاء الترجي المقبل المقرر له يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وأكد رئيس الزمالك للاعبي الفريق أنه لن يتم خصم أي نقاط من الفريق الأبيض في بطولة الدوري بعد عدم خوض مباراة الأهلي أمس، وحرص رئيس نادي الزمالك على تحفيز لاعبي الفريق قبل مباراة الترجي وطالبهم بتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا وطلب مرتضى منصور من اللاعبين عدم التركيز في أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.

وشهدت الساعات الماضية جدلاً في الوسط الرياضي بعد عدم حضور الزمالك مباراة الأهلي أمس، الإثنين، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز وذهبت تقارير إلى أن الزمالك سيتعرض لعقوبة خصم 6 نقاط من رصيده في بطولة الدوري بسبب الانسحاب من مباراة الأهلي أمس غير أن مرتضى منصور أكد للاعبي الفريق في جلسة اليوم أن النادي لن يتعرض لأية عقوبات بخصم النقاط.

وأوضح رئيس الزمالك للاعبين أنه تم صرف مكافآت الفوز بالسوبر، وطالبهم بالتركيز في الفترة المقبلة في ظل أهمية البطولة الأفريقية وسعي الزمالك للفوز بها.

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وقرر مسئولو نادى الزمالك تحفيز لاعبى الفريق بصرف المكافآت المالية عن السوبر الأفريقى والمحلى، وذلك لرفع معنويات الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع، وجاءت خطوة مجلس الأبيض لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات خاصة بعدما نجح أبناء ميت عقبة فى التتويج بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الغرافة القطرى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.