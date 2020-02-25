شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على عبد الشافى وجمعة.. وجلسة تحفيزية من كارتيرون وشيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على حالة ثنائى الفريق عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى، بسبب الشعور ببعض الإجهاد العضلى بعد لقاء السوبر المصرى، وخضعا على إثره لبرنامج تأهيلى، ويشارك الثنائى فى التدريبات الجماعية المقامة حالياً بشكل طبيعى وقوى مع باقى اللاعبين.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادى، وتحدث معهم عن الفترة القادمة المهمة فى مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة فى لقاء الترجى التونسى الجمعة المقبل بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما تحدث شيكابالا قائد الفريق مع زملائه عن ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية فى ظل خوض مواجهه مهمه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وشدد لهم على ضرورة التحلى بالإصرار والعزيمة للفوز على الترجى التونسى والتأهل لنصف نهائى البطولة.

Advertisements

من ناحية أخرى عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اجتماعا مع لاعبى الفريق، للحديث عن مكافآت بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى اللتين حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضى على حساب كل من الترجى التونسى والأهلي.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد صرف مكافآت اللاعبين من خزينة النادى، إلا أن التوقيت الذى بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقر النادى.

واعتذرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عن المشهد الذى خرجت به مباراة القمة بين الأهلى والزمالك باستاد القاهرة، بعدما غاب الفريق الأبيض عن الحضور ما تسبب فى إلغاء المباراة بصافرة من حكم المباراة الليتوانى.. وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه إنه سيتم تطبيق اللائحة بعدما تبين أن الزمالك تعمد الغياب وأن ظروف الطقس والأمطار لم تعقه عن الوصول.