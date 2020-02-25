نادي الزمالك ومرتضى منصور ينعيان وفاة مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نعى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي تُوفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتب الزمالك عبر حسابه على تويتر: "ينعي مجلس إدارة الزمالك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك أحد أبناء القوات المسلحة المصرية وأحد قادة حرب أكتوبر الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته والقيادة العامة وضباط وجنود القوات المسلحة بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

من جانبه، أكد مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الاسبق وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.. البقاء والدوام لله".