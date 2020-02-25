مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين.. وتدريبات تأهيلية للثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي.

كما حرص شيكابالا قائد الفريق، على توجيه كلمة خلال الجلسة مشددا على تركيز الجميع خلال الفترة الحالية في ظل خوض مواجهه مهمه للفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي فقرة تدريبية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

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وخصص مدرب حراس المرمى فقرة خلال المران فقرة للتصدي للكرات القريبة من المرمى وكذلك التعامل مع الكرات العرضية، وتدريبات أخرى خاصة بسرعة رد الفعل.

وأدى كل من حازم إمام وطارق حامد ويوسف أوباما، ثلاثي فريق الزمالك، تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم النادي.

وفضل الجهاز الفني عدم خوض الثلاثي التدريبات الجماعية بالكرة والاكتفاء بحصة الجيمانيزيوم فقط.

ومن جانبه أطمأن باتريس كارتيرون على حالة الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، بسبب الشعور ببعض الإجهاد العضلي بعد لقاء السوبر المصري، وخضعا على اثرها لبرنامج تأهيلي.

ويشارك كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بشكل طبيعي وقوي مع باقي اللاعبين.

ودخل محمد عبد الغني مدافع الزمالك، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل التعافي من إجهاد العضلة الضامة التي يعاني منها الفترة الأخيرة.