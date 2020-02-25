الخليج 365 يكشف.. كواليس جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك بعد القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه مساء اليوم الثلاثاء، على هامش مران الفريق استعدادًا لملاقاة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن رئيس الزمالك أبلغ لاعبيه بصرف الجزء المتبقي من مستحقاتهم في مكافأة التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي.

وأبلغ منصور، لاعبي الزمالك، بضرورة نسيان ما جاء من أحداث خلال الساعات الماضية، والتي تخص لقاء القمة أمام الأهلي، والذي شهد عدم تواجد فريقه في استاد القاهرة بالموعد المحدد.

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وقال منصور للاعبيه: "انسوا الأهلي واستعدوا للترجي، نحن مقبلون على لقاء صعب ويجب تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من التأهل إلى قبل النهائي بدوري الأبطال".

وشدد رئيس الزمالك في حديثه، أنه لن يسمح بأي عقوبات من جانب اتحاد الكرة المصري، تؤثر على مسيرة فريقه في الفترة المقبلة، مطالبًا بعدم تشتت اللاعبين والابتعاد عن التركيز على لقاء الترجي.

وسيلتقي الزمالك مع الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الذهاب من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.