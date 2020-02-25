تقرير.. فيروس كورونا يؤثر على أحداث رياضية هامة في 8 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

ألقت المخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي انتشر في عدة دول أخرى، بظلاله على عالم الرياضة بشكل واضح، وفيما يلي عدد من الفعاليات الرياضية التي تأثرت، سواء بالتأجيل أو الإلغاء أو نقل مكان إقامتها:

في الصين

تأجلت بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي كانت مقررة في الفترة بين 13 و15 مارس المقبل بمدينة نانجينج، لتقام في 2021.

ألغيت بطولة آسيا لألعاب القوى داخل الصالات التي كانت مقررة في مدينة هانجتشو يومي 12 و13 فبراير الجاري.

تأجل سباق سيارات فورمولا-1 الصيني الذي كان مقررا في 19 أبريل.

ألغي سباق الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية "فورمولا-إي" الذي كان مقررا في مدينة سانيا في 21 مارس.

نقلت سباقات كأس العالم للتزلج الألبي التي كانت مقررة بمدينة يانتشينج في 14 و15 فبراير إلى بلدية سالباخ-هينترجليم في النمسا.

نقلت تصفيات آسيا-أوقيانوسيا المؤهلة للملاكمة في أولمبياد طوكيو 2020 والمقررة بين الثالث و11 من مارس، من مدينة ووهان إلى العاصمة الأردنية عمان.

نقلت مباريات التصفيات المؤهلة لكرة السلة للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020، بين السادس والتاسع من فبراير، من فوشان إلى العاصمة الصربية بلجراد.

نقلت مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كرة القدم للسيدات بأولمبياد طوكيو 2020، بين الثالث و13 فبراير، من ووهان إلى مدينة سيدني الأسترالية.

تأجلت بداية دوري السوبر الصيني لكرة القدم، التي كانت مقررة في 22 فبراير.

تأجلت مباريات فرق قوانجتشو إيفرجراند وشنغهاي شينخوا وشنغهاي إس.آي.بي.جي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى أبريل ومايو.

نقلت مباراتا المنتخب الصيني أمام جوام وجزر المالديف، المقررتين في 26 و31 مارس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى مدينة بورينام التايلاندية، وستقام المباراتان بدون جمهور.

تأجلت بطولة الصين المفتوحة للجولف التي كانت مقررة في شنغهاي بين يومي 23 و26 أبريل.

نقلت بطولة العالم للخماسي الحديث (بنتاثلون) من مدينة شيامن إلى مدينة كانكون المكسيكية وستقام بين 25 و31 مايو.

نقل مؤتمر "سبورت أكورد" الرياضي الدولي الذي كان مقررا في بكين بين يومي 19 و24 أبريل إلى مدينة لوزان السويسرية.

انسحبت فرق صينية من عدة أحداث رياضية تقام خارج الصين، منها كأس ديفيز لفرق التنس وكاس العالم للجمباز في ملبورن ومسابقتي الجائزة الكبرى للجودو في باريس ودوسلدورف.

أوقفت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات الاختبارات التي كانت مقررة بين الثالث و21 فبراير.

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كوريا الجنوبية

تأجلت بطولة العالم لتنس الطاولة التي كانت مقررة بمدينة بوسان بين 22 و29 مارس لتقام بين 21 و28 يونيو.

تأجلت بداية الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم التي كانت مقررة في 29 فبراير، لأجل غير مسمى.

تقام مباريات فرق تشونبوك وسوون وسول إف.سي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بدون جمهور اعتبارا من الثالث من أذار/مارس.

اليابان

تأجلت مباريات كرة القدم التي كانت مقررة حتى منتصف مارس المقبل.

اقتصرت المشاركة في ماراثون طوكيو المقرر في أول مارس وماراثون السيدات المقرر في ناجويا في الثامن من الشهر مفسه، على عدائي النخبة فقط.

تأجل برنامج تدريب المتطوعين بأولمبياد طوكيو 2020 من فبراير إلى مايو.

هونج كونج

تأجلت سباعيات الرجبي من الفترة ما بين الثالث والخامس من أبريل إلى الفترة ما بين 16 و18 أكتوبر.

ألغي مهرجان سباق الفروسية للأساتذة الذي كان مقررا بين 14 و16 فبراير.

ألغي ماراثون هونج كونج الذي كان مقررا في التاسع من فبراير.

سنغافورة

ألغيت بطولة العالم للجولف للسيدات التي كانت مقررة بين 27 فبراير وأول مارس.

تأجلت سباعيات الرجبي من يومي 11 و12 أبريل إلى يومي 11 و12 أكتوبر.

كوريا الشمالية

ألغي ماراثون بيونجيانج الذي كان مقررا في 12 أبريل.

إيطاليا

تقرر إقامة مباراة إنتر ميلان ولودجوريتس البلغاري المقررة في 27 فبراير ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بدون جمهور.

تأجلت أربع مباريات بالدوري الإيطالي لكرة القدم كانت مقررة في 23 فبراير، وستقام المباريات المقبلة في المناطق التي شهدت حالات إصابة، خلف أبواب مغلقة.

تأجلت مواجهة إيطاليا واستكتلندا التي كانت مقررة في 23 فبراير ضمن منافسات بطولة الأمم الست للرجبي للسيدات.

الكويت

تأجلت المباراة التي كانت مقررة بين القادسية الكويتي وظفار العماني في كأس الاتحاد الآسيوي في 25 فبراير بعد موافقة الاتحاد الآسيوي.

وقف كل الأنشطة الرياضية في الكويت لمدة أسبوعين.