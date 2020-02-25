نجوم الرياضة ينعون وفاة مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نعت نجوم الرياضة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي تُوفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.
ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة"، كما نعته الإمارات قائلة إنه "قائد بارز كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية".
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