مدافع صنداونز لـ"الخليج 365": مشاركتي أمام الأهلي تتحدد خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أنيلي نجكونجكا مدافع نادي صنداونز الجنوب إفريقي بأنه قد يشارك في مباراة الأهلي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وفقًا لمدى تطور حالته في الساعات المقبلة.

وقال المدافع المخضرم في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء: "غيابي عن مباراة الأهلي في القاهرة ليس أكيدًا، يوم الخميس المقبل سوف يتحدد الموقف النهائي"، وذلك قبل أن يلتقي الفريقان مساء السبت.

وصرح موسيماني لوسائل الإعلام المحلية قبل توجه الفريق الجنوب إفريقي إلى القاهرة بأنه سيفقد أنيلي خلال مباراة الذهاب، ضمن 3 لاعبين ستبعدهم الإصابة.

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وأوضح بطل الدوري البلجيكي السابق: "كل ما أعاني منه هو كدمة بسيطة، أتمنى أن أتجاوزها وأشارك في المباراة."

وأجرى الخليج 365 حوارًا مع أنيلي في وقت سابق تحدث خلاله عن المباراة ووجهة نظره في عدد من الأمور المتعلقة بكرة القدم الإفريقية

ويلتقي الأهلي وصنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع لبطل الدوري المصري.