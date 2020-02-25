مصدر بالأهلي يوضح موقفه من تقديم الطعن ضد قرارات لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أكد مصدر بالأهلي، أن النادي لم يتسلم حيثيات حكم لجنة الانضباط باتحاد الكرة الصادر بحق لاعبي النادي الأهلي. وقررت لجنة الانضباط إيقاف جونيور أجايي، وياسر إبراهيم مباراتين، ومحمود عبدالمنعم كهربا حتى نهاية الموسم، بعد أحداث السوبر المصري بالإمارات. Advertisements وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النادي الأهلي سيدرس حيثيات الحكم بمجرد تسلمها، ليتقدم بالطعن أمام اللجنة ضد تلك القرارات. كما أوضح المصدر أن النادي الأهلي سيكون أمامه 10 أيام لتقديم الطعن ضد القرارات وفقا للائحة. وكان سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أكد في تصريحات سابقة، أن الطعن على القرارات إما أن يخفف العقوبة أو يتم إلغائها، أو تبقى كما هي.

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