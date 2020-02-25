رسميًا.. الوداد يعلن تعاقده مع جاريدو خلفا لديسابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن نادي الوداد المغربي، التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديراً فنياً للفريق خلفاً للفرنسي سباستيان ديسابر. ونشر الحساب الرسمي لموقع الوداد المغربي صورة للمدرب الإسباني وبجواره رئيس نادي الوداد ومعه المدرب الفرنسي السابق للفريق سباستيان ديسابر. Advertisements وفي وقت سابق رحل جاريدو عن تدريب تدريب النجم الساحلي، ليصبح الوداد هو النادي العربي الخامس الذي يقوده المدرب الإسباني. جاريدو تولى تدريب عدة فرق سابقة منها الأهلي المصري والعين الإماراتي والنجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي. ويستعد جاريدو لقيادة الوداد المغربي ضد فريقه القديم النجم الساحلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي حال فوزه سيواجه الفائز من مواجهة الأهلي وصنداونز.

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