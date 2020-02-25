العريفي ينصف اتحاد الكرة في أزمة السوبر

أنصف سهل العريفي رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات، اتحاد الكرة، بعدما أكد وجود تعاون بين الطرفين في تسلم لقطات فيديو اعتمدت عليها لجنة الانضباط قبل توقيع

العقوبات.

وبحسب مصدر مسؤول، فإن يعقوب السعدي بات في موقف حرج بعدما أعلن مرارا وتكرارا عدم منح أبو ظبي أي مواد فيلمية لاتحاد الكرة، قبل

أن تأتي تصريحات العريفي لتؤكد صحة موقف اتحاد الكرة.

وتابع أن السعدي تسبب في تضليل الأهلي الذي أصدر بيانا يؤكد فيه عدم حصول الاتحاد على مواد فيلمية من أبو ظبي، قبل أن يعترف بأنه سلم نسخة من المباراة إلى مجلس أبو ظبي.