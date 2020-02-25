تقسيمة قوية للاعبي الزمالك في تدريبات اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في الجزء الاخير من الملعب، خلال التدريبات الجماعية التي يقوم بها الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني استعدادًا لمباراة الترجي الرياضي التونسي.

قام كارتيرون بالاشراف على هذة التقسيمة، والتي تم خلالها بعض الأمور الفنية المعينة، وظهر الجميع بجاهزية واستعداد قوي للقادم.

وتصل بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي،

إلى القاهرة غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الترجي التونسي تدريباته مساء بعد غدٍ الخميس، استعدادًا للقاء المرتقب يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة.

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يذكر أن الزمالك فاز ببطولة السوبر

الأفريقي، على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت في قطر.

وبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عصر اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة الترجي التونسي.

واستهل الزمالك الاستعدادات بخوض تدريباته في الثالثة من عصر اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وكان من المقرر أن يخوض الزمالك مباراة أمس أمام الأهلي في قمة الدوري المصري المؤجلة من الأسبوع الرابع، إلا أن الفريق لم يتواجد بملعب استاد القاهرة.