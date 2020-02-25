ليفربول في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح فريق ليفربول، من الحافظ على صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 79 نقطة، بعد فوزه مساء أمس الاثنين، على نظيره وست هام يوناتيد، في ختام الجولة السابعة والعشرين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما احتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، برصيد 57 نقطة، بعد تخطي ليستر سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بذات الجولة، ليتوقف رصيد الأخير عند النقطة 50، بالمركز الثالث.

وفيما يلي يستعرض "الوفد"، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بنهائة الجولة الـ27:

1- ليفربول لعب 27 مباراة، برصيد 79نقطة.

2- مان سيتي لعب 27 مباراة، برصيد 57 نقطة.

3- ليستر سيتي لعب 27 مباراة، برصيد 50 نقطة.

4- تشيلسي لعب 27 مباراة، برصيد 44 نقطة.

5- مان يونايتد لعب 27 مباراة، برصيد 41 نقطة.

6- توتنهام لعب 27 مباراة، برصيد 40 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد لعب 27 مباراة، برصيد 40 نقطة.

8- وولفرهامبتون لعب 27 مباراة، برصيد 39 نقطة.

9- آرسنال لعب 27 مباراة، برصيد 37 نقطة.

10- بيرنلي لعب 27 مباراة، برصيد37 نقطة.

11- إيفرتون لعب 27 مباراة، برصيد36 نقطة.

12- ساوثهامبتون لعب 27 مباراة، برصيد34 نقطة.

13- كريستال بالاس لعب 27 مباراة، برصيد33 نقطة.

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14- نيوكاسل يونايتد لعب 27 مباراة، برصيد31 نقطة.

15- برايتون لعب 27 مباراة، برصيد28 نقطة.

16- بورنموث لعب 27 مباراة، برصيد26 نقظة.

17- أستون فيلا لعب 27 مباراة، برصيد 25 نقطة.

18- وست هام لعب 27 مباراة، برصيد 24 نقطة.

19- واتفورد لعب 27 مباراة، برصيد 24 نقطة.

20- نورويتش لعب 27 مباراة، برصيد 18 نقطة.