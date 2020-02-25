سموحه يتعادل وديا مع الاتحاد السكندري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الثلاثاء, في اطار الاستعدادات لانطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز. المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الثلاثاء, في اطار الاستعدادات لانطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز. سجل هدف الاتحاد السكندري أحمد راشد، وأحرز أحمد مكى هدف التعادل.

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