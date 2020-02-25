المقاولون يهزم الجيش فى دوري منطقة القاهرة

فاز فريق المقاولون العرب، لمواليد 2005 على طلائع الجيش بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن دورى منطقة القاهرة.
أحرز هدف المقاولون عبدالله خالد، يقود جهاز فنى للمقاولون سعيد سعد مدير فنى ورامى سعيد مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس مرمىوعلاء سعد إدارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.
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