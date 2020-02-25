أتلتيكو مدريد يستهدف ضم لاعب برشلونة

يستهدف أتلتيكو مدريد الإسباني، ضم لاعب برشلونة المعار إلى فريق خيتافي، مارك كوكوريلا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت التقارير الإسبانية إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد تهدف إلىضم اللاعبين الشباب الموهوبين، ويعد كوكوريلا صاحب الـ21 عاماً من اللاعبين المتألقين في الوقت الحالي مع فريقه سواء على مستوى الدوري، أو بالدوري الأوروبي.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب أصبح هدفًا لعديد من الأندية بعد مستوياته التي يقدمها مع الفريق الإسباني.
شارك اللاعب في 32 مباراة حتى الآن مع الفريق، سجل هدف، وصناعة 5 أهداف.
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