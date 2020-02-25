اخبار الرياضه

أتلتيكو مدريد يستهدف ضم لاعب برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستهدف أتلتيكو مدريد الإسباني، ضم لاعب المعار إلى فريق خيتافي، مارك كوكوريلا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير الإسبانية إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد تهدف إلى

ضم اللاعبين الشباب الموهوبين، ويعد كوكوريلا صاحب الـ21 عاماً من اللاعبين المتألقين في الوقت الحالي مع فريقه سواء على مستوى الدوري، أو بالدوري الأوروبي.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب أصبح هدفًا لعديد من الأندية بعد مستوياته التي يقدمها مع الفريق الإسباني.

شارك اللاعب في 32 مباراة حتى الآن مع الفريق، سجل هدف، وصناعة 5 أهداف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يستهدف ضم لاعب برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا