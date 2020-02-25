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رونالدو يقود قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غد الأربعاء ضمن مخنافسات دور الـ16 من بطولة .

وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:-

حراس المرمي: تشيزني – بينسولو – بوفون.

الدفاع: دي تشيليو – كيليني – دي ليخت – أليكس ساندرو – دانيلو – بونوتشي – روجاني .

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الوسط : بيانيتشر – سامي خضيرا – أرون

رامزي – ماتويدي – رابيو – بينتانكور.

الهجوم: – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – خوان كوادرادو – جونزالو هيجواين – بيرنارديسكي.

والجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة حتي الأن برصيد 60 نقطة، بعد أن خاض 25 لقاء بالبطولة.

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