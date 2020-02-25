رونالدو يقود قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غد الأربعاء ضمن مخنافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:- حراس المرمي: تشيزني – بينسولو – بوفون. الدفاع: دي تشيليو – كيليني – دي ليخت – أليكس ساندرو – دانيلو – بونوتشي – روجاني . Advertisements الوسط : بيانيتشر – سامي خضيرا – أرون رامزي – ماتويدي – رابيو – بينتانكور. رامزي – ماتويدي – رابيو – بينتانكور. الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – خوان كوادرادو – جونزالو هيجواين – بيرنارديسكي. والجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي حتي الأن برصيد 60 نقطة، بعد أن خاض 25 لقاء بالبطولة.

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