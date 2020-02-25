تدريبات قوية لرباعي حراس الزمالك

أدى محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وتركزت التدريبات على عدة أمور فنية منها التصدي للكرات القريبة من المرمى وكذلك التعامل مع الكرات العرضيه ، وتدريبات أخرى خاصة بسرعة رد الفعل.

وحرص عبدالسلام على الإشادة بالحراس الأربعة بعد الأداء القوي ، والتركيز خلال المران ، وظهور الجميع بمستوي ثابت ومتميز . إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.وتركزت التدريبات على عدة أمور فنية منها التصدي للكرات القريبة من المرمى وكذلك التعامل مع الكرات العرضيه ، وتدريبات أخرى خاصة بسرعة رد الفعل.وحرص عبدالسلام على الإشادة بالحراس الأربعة بعد الأداء القوي ، والتركيز خلال المران ، وظهور الجميع بمستوي ثابت ومتميز .

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